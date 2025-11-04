Ты получаешь необходимые инструменты и с помощью мастера самостоятельно создаёшь формовую свечу. Тебе расскажут, как правильно плавить, заливать и окрашивать воск, чтобы свеча получилась ровной и красивой, затем вручную распишешь получившееся изделие, а в конце мастер-класса помогут красиво его упаковать, как подарок себе или близким. Что ты получишь: — авторскую свечу ручной работы — новый творческий опыт — игристое и закуски, а также чай и кофе со сладостями — праздничное настроение и погружение в новогоднюю атмосферу — возможность сделать подарок своими руками