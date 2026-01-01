Город сияет огнями — тебе покажут, где он особенно красив. Ты отправишься в автобусный маршрут по центру: ёлка на Дворцовой, тайные видовые точки у рек и мостов, витрины и ярмарки. Без занудных лекций — живые истории, уютные остановки и подсказки для идеальных зимних фото. Что тебя ждёт: — Старт у Дворцовой: главная ёлка, мягкий свет Эрмитажа и пара коротких историй о том, как встречали зиму в императорском Петербурге — по делу, без «летописей» — Невский и «Елисеевский»: витрины, специи и миндаль в воздухе, лучшие точки для портретов и семейных кадров — Мосты Аничков, Красный, Дворцовый, ты посмотришь на огни на воде и снимки «как в журнале» даже на телефон — Росси и Театральный квартал: идеальная перспектива улицы-линейки, ты узнаешь почему этот ракурс любят режиссёры — Исаакиевская площадь: панорамы и тихие дворы рядом — где можно на минуту укрыться от ветра и посмотреть на купола без толпы — Ярмарка у Манежа: финальная точка с атмосферой праздника — тебе расскажут, что попробовать и где не переплатить за сувениры. Чтобы прогулка состоялась, зарегистрируй билет у организатора сразу после покупки! Регистрация с 10:00 до 18:00 по телефону или через тг-бот