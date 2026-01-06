Новогодний Базар
наб.Адмиралтейского канала, 2/4
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Фестивали
Еда
Про событие
Во дворе «Бутылки» гостей встретят 16 киосков с подарками и едой, а ещё 13 участников — в тёплом Павильоне на Главной аллее. Двор «Бутылки» и Павильон на главной аллее с 12:00 до 21:00
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