Музыка этой программы проведёт тебя от тёмной ночи к восходу солнца, а особенную атмосферу создаст авторское световое шоу. Ты прочувствуешь каждую минуту самого таинственного времени суток. Красоту этого состояния передадут произведения композиторов разных эпох — от шедевров барокко до культовых саундтреков, которые узнаются с первых нот. Твоё аудиовизуальное путешествие начнётся с убаюкивающей мелодии «Тихая ночь». А дальше эмоции будут нарастать — то сгущаясь до готических фантазий Боэльмана, то освещаясь мягким «Лунным светом» Дебюсси. Торжественные аккорды Баха будут сменяться «Полётом валькирий», а драматичный лиризм «Лунной сонаты» Бетховена перейдёт в «Имперский марш» из «Звёздных войн». Под гениальный саундтрек из «Интерстеллар» ты слетаешь на другие планеты, чтобы в финале вернуться и встретить под музыку Штрауса восходящее солнце. Расписание на сайте смотри.