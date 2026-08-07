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Ночной орган в Анненкирхе

Анненкирхе
Кирочная ул., 8В

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2100₽
Возраст 12+
Концерты
Необычное

Про событие

Музыка этой программы проведёт тебя от тёмной ночи к восходу солнца, а особенную атмосферу создаст авторское световое шоу. Ты прочувствуешь каждую минуту самого таинственного времени суток. Красоту этого состояния передадут произведения композиторов разных эпох — от шедевров барокко до культовых саундтреков, которые узнаются с первых нот. Твоё аудиовизуальное путешествие начнётся с убаюкивающей мелодии «Тихая ночь». А дальше эмоции будут нарастать — то сгущаясь до готических фантазий Боэльмана, то освещаясь мягким «Лунным светом» Дебюсси. Торжественные аккорды Баха будут сменяться «Полётом валькирий», а драматичный лиризм «Лунной сонаты» Бетховена перейдёт в «Имперский марш» из «Звёздных войн». Под гениальный саундтрек из «Интерстеллар» ты слетаешь на другие планеты, чтобы в финале вернуться и встретить под музыку Штрауса восходящее солнце. Расписание на сайте смотри.

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