Ночное кино: "Иррациональный человек" Вуди Аллена
Ресторан Горизонты, Торговый переулок, 3
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Завершение:
1000₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Вечерние огни города, закуски, вино, приятная компания и кино на проекторе — всё это на крыше над Петербургом. Будешь смотреть фильм Вуди Аллена «Иррациональный человек». Это кино об опустошённом профессоре Эйбе Лукасе, который заводит отношения с двумя женщинами, но случайно подслушанный разговор меняет всё, толкая его на иррациональный поступок. При бронировании компанией от 6 человек в счет будет включен сервисный сбор 10%. Попкорн включён в стоимость. Сбор гостей 21:45 Старт кинопросмотра: 22:00
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