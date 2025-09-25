Вечерние огни города, закуски, вино, приятная компания и кино на проекторе — всё это на крыше над Петербургом. Будешь смотреть фильм Вуди Аллена «Иррациональный человек». Это кино об опустошённом профессоре Эйбе Лукасе, который заводит отношения с двумя женщинами, но случайно подслушанный разговор меняет всё, толкая его на иррациональный поступок. При бронировании компанией от 6 человек в счет будет включен сервисный сбор 10%. Попкорн включён в стоимость. Сбор гостей 21:45 Старт кинопросмотра: 22:00