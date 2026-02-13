В День святого Валентина состоится киноночь, где главной героиней станет сама Любовь. Выбрали фильмы, исследующие это чувство во всех его гранях: от головокружительной страсти и нежной близости до холодного отчуждения и трагического фатума. Программа мероприятия: «Бонни и Клайд» (1967), реж. Артур Пенн Безумная и роковая любовь на фоне Великой депрессии, взорвавшая голливудские каноны. Их страсть неотделима от оружия, скорости и близости смерти. Криминальная баллада, ставшая манифестом целого поколения и переосмыслившая романтику как бунт, стиль и неизбежную трагедию. «Мужчина и женщина» (1966), реж. Клод Лелуш Икона романтического кино, покорившая Канны и сердца зрителей по всему миру. История вдовца и вдовы, которые, потеряв любовь, неожиданно находят её друг в друге. Фильм, ставший гимном новому чувству, рождающемуся из памяти о старом. «Затмение» (1962), реж. Микеланджело Антониони Третья часть трилогии Антониони («Приключение», «Ночь», «Затмение») — хрестоматийное исследование эмоциональной опустошённости. Любовь здесь не горит, а медленно выдыхается, оставляя после себя лишь метафизическую пустоту и безупречную красоту холодных архитектурных форм. «Любовь в двадцать лет: Антуан и Колетт» (1962), реж. Франсуа Трюффо Продолжение приключений Антуана Дуанеля, героя «400 ударов». Трюффо с лёгкой иронией и щемящей ностальгией рассказывает о первой любви семнадцатилетнего юноши — восторженной, неловкой и обречённой. «Восход солнца» (1927), реж. Фридрих Вильгельм Мурнау Немой шедевр, в котором история искушения, предательства и возможного искупления разворачивается с мощью античной трагедии. Поэтичная и глубокая притча о том, какую цену приходится платить за любовь и какую — за её спасение. ?Билеты можно купить только онлайн.