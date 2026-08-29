Традиционный большой бал-дискотека в последние выходные лета. Тебя ждёт атмосфера фестиваля, пронизанная любовью к городу, к друг другу и к музыке — винтажной, немного современной, разнообразной и объединяющей. Будет 2 танцпола: а значит музыки правда будет много и разной. Услышишь у Саши Яковлева — новую русскую волну (там сокровища), живое выступление и барабаны от талантища Морни; Паша Йосип привезёт южного жара; вечеринка «Весело и Грустно» даст рока и бешенства; Лёха — нежности, Софа — хип-хопа, Марина Свитхард — необычного и накопленного огромной диджейской практикой, Ваня Хозяин — весёлого, а Яна Перовская — налюбленного, эмоционального и красивого. На сцене будет театр, а в залах — сердца и звёзды. Вдохновение ночи и дресс-код: авангард, необычные формы, искусство и живопись, эксперимент, красное и чёрно-белое.