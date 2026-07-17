Ночь готического искусства
Кожевенная линия, 40д, Севкабель Порт
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Про событие
Для всех ценителей тёмной эстетики и современной альтернативной культуры, кинокомпания Аm Media Production представляет Ночь готического искусства. В эту ночь ты сможешь насладиться любимой атмосферой, послушать выступления музыкальных нью вейв — групп и диджеев, пообщаться с единомышленниками, увидеть на экранах фрагменты культовых хоррор — готик экшнов.
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