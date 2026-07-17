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Ночь готического искусства

Factory №3
Кожевенная линия, 40д, Севкабель Порт

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Для всех ценителей тёмной эстетики и современной альтернативной культуры, кинокомпания Аm Media Production представляет Ночь готического искусства. В эту ночь ты сможешь насладиться любимой атмосферой, послушать выступления музыкальных нью вейв — групп и диджеев, пообщаться с единомышленниками, увидеть на экранах фрагменты культовых хоррор — готик экшнов.

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