Для всех ценителей тёмной эстетики и современной альтернативной культуры, кинокомпания Аm Media Production представляет Ночь готического искусства. В эту ночь ты сможешь насладиться любимой атмосферой, послушать выступления музыкальных нью вейв — групп и диджеев, пообщаться с единомышленниками, увидеть на экранах фрагменты культовых хоррор — готик экшнов.