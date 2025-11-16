НЛО, зелёные человечки и сама концепция инопланетной жизни, а также визитов этой самой жизни на Землю в гости сопровождают человечество, кажется, с той поры, как только начался технический прогресс. Что это — новая реализация потребности в религиозности, ошибки человеческого мозга, либо кто-то где-то и правда существует? На фестивале ты подойдёшь к инопланетяшкам с научной и культурной точек зрения. Астроном Владимир Сурдин развеет мифы про внеземную жизнь в контексте знаний о Вселенной, а психолог Алихан Алиев и историк Никита Исанов дополнят рассказ описанием феномена через призму психологии и истории. Владимир Сурдин: «НЛО: загадки и разгадки» Из всех околонаучных заблуждений уфология — наименее вредное, а порою даже полезное, поскольку основывается на реальной возможности контакта с внеземными цивилизациями и стимулирует наблюдения редких небесных явлений. Но, увлекаясь поиском НЛО, важно не попадаться на провокации жёлтой прессы и глубоко разбираться в оптике, аэрокосмической технике, астрономии и физике атмосферы. Алихан Алиев: «Почему мы верим в НЛО?» Откуда берутся защитники НЛО? Кто рассказывает о похищениях инопланетянами? Как магическое мышление и когнитивные искажения влияют на восприятие феномена? Никита Исанов: «Зелёные человечки. Придуманная история» Во что только человек не поверит, чтобы объяснить себе что-то неопознанное и непонятное. Так было во все века человеческой истории. Но когда впервые появилась история про зёленых человечков? И кто собственно их сделал зелёными?