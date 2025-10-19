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Никита Самохин «Античные юмористы или над чем смеялись в Древнем Риме»

Тренинговый центр Измайловский, Измайловский пр., 2

Начало:

Завершение:

от 1300₽ до 1500₽
Возраст 6+

Про событие

«Над жизнью подобает больше смеяться, чем сокрушаться о ней» © Сенека Как шутки могли влиять на социальную и политическую жизнь в Вечном Городе? Что безопаснее: смеяться над императором или вместе с ним? Кто более успешный в стэндапе — Цицерон или Вергилий? И вообще: что такое шутка для древнего римлянина, и будет ли это смешно современным людям? Эти и другие вопросы обсудишь на лекции о природе юмора в Древнем Риме. А может и не обсудишь и просто посмеёшься над античными анекдотами — кто знает? Лектор: Антон Нелихов — научный журналист, финалист премии «Просветитель» (2023), лауреат премии «За верность науке» (2023), автор книг по естественной истории и фольклору, создатель паблика «Газетная пыль» и «Минутка этнографии». Планируется повышение стоимости билетов.

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