Водная экскурсия на теплоходе пo Caнкт-Пeтepбуpгу. От причала набережной реки Фонтанки, 71 комфортабельный однопалубный теплоход отправится вниз по р. Фонтанке, мимо Аничкова и Шереметьевского Дворцов, особняков и Невского проспекта. После прохода под Прачечным мостом перед тобой откроются просторы акватории Невы, а далее в Большой Невке предстанет во всей красе величественный Крейсер Аврора. Данный маршрут позволяет рассмотреть историческое судно максимально детально. Сделав разворот в сторону центральной акватории Невы, экскурсанты увидят Петропавловскую крепость, Эрмитаж, стрелку Васильевского острова, Дворцового и Троицкого мостов. Затем теплоход вернётся в Фонтанку и мимо Летнего сада, Михайловского замка и Большого Драматического Театра прибудет к причалу.