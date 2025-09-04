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Невские берега

Причал набережной реки Фонтанки, 71

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от 700₽ до 800₽
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Про событие

Водная экскурсия на теплоходе пo Caнкт-Пeтepбуpгу. От причала набережной реки Фонтанки, 71 комфортабельный однопалубный теплоход отправится вниз по р. Фонтанке, мимо Аничкова и Шереметьевского Дворцов, особняков и Невского проспекта. После прохода под Прачечным мостом перед тобой откроются просторы акватории Невы, а далее в Большой Невке предстанет во всей красе величественный Крейсер Аврора. Данный маршрут позволяет рассмотреть историческое судно максимально детально. Сделав разворот в сторону центральной акватории Невы, экскурсанты увидят Петропавловскую крепость, Эрмитаж, стрелку Васильевского острова, Дворцового и Троицкого мостов. Затем теплоход вернётся в Фонтанку и мимо Летнего сада, Михайловского замка и Большого Драматического Театра прибудет к причалу.

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