О фильме: Для собаки по кличке Энцо жизнь — это гонка. Не важно, как ты её проходишь — за рулём автомобиля или на четырёх лапах, всё равно тебя ждут крутые виражи, ямы-западни, опасные взлёты и падения. Они выбивают с трека даже самых сильных – это начинающий гонщик Дэнни и его пёс Энцо знают наверняка. Каждому из них предстоит своя гонка, но оба понимают: победить не значит обогнать соперников. Победить — значит вернуться после поражения на трассу и пройти её до самого финиша, какой бы скользкой ни была дорога. Вход: заказ по меню.