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Эксклюзивная программа, сочетающая музыку двух проектов Neverlove и Unluvd в камерном и интимном анплагт формате. Лицом к лицу с группой в уютном зале, где проникновенная атмосфера акустики и музыка сразу двух проектов — это летний бонусный тур, который группа видит как переход от последнего тура Neverlove к яркой карьере нового проекта Unluvd
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