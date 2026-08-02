Эксклюзивная программа, сочетающая музыку двух проектов Neverlove и Unluvd в камерном и интимном анплагт формате. Лицом к лицу с группой в уютном зале, где проникновенная атмосфера акустики и музыка сразу двух проектов — это летний бонусный тур, который группа видит как переход от последнего тура Neverlove к яркой карьере нового проекта Unluvd