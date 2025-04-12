В День космонавтики Neuropunk Session отправляется на орбиту мощнейшего саунда! Никаких скафандров и невесомости — только чистый, безкомпромиссный drum&bass! На борту: резиденты подкаста, артисты лейбла, техничные мастера и новые имена Neuropunk академии. Лайнап: — Paperclip — Krot — Irontype — Grim Hellhound — Grinder — Frosta — Vecster — TMVT — 3xil3 — Verzor — Unknown Beigng — Latin Queen