Neuropunk Session
Кожевенная линия, 40д, Севкабель Порт
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
В День космонавтики Neuropunk Session отправляется на орбиту мощнейшего саунда! Никаких скафандров и невесомости — только чистый, безкомпромиссный drum&bass! На борту: резиденты подкаста, артисты лейбла, техничные мастера и новые имена Neuropunk академии. Лайнап: — Paperclip — Krot — Irontype — Grim Hellhound — Grinder — Frosta — Vecster — TMVT — 3xil3 — Verzor — Unknown Beigng — Latin Queen
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