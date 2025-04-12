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Neuropunk Session

Factory №3
Кожевенная линия, 40д, Севкабель Порт

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

В День космонавтики Neuropunk Session отправляется на орбиту мощнейшего саунда! Никаких скафандров и невесомости — только чистый, безкомпромиссный drum&bass! На борту: резиденты подкаста, артисты лейбла, техничные мастера и новые имена Neuropunk академии. Лайнап: — Paperclip — Krot — Irontype — Grim Hellhound — Grinder — Frosta — Vecster — TMVT — 3xil3 — Verzor — Unknown Beigng — Latin Queen

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