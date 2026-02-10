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Вечеринки
Про событие
Вечеринка, после которой те, кто не пришёл, точно испытают то самое ФОМО. Здесь мероприятие разбито на смысловые блоки. Начнётся с энергичного блока, но ближе к финальным часам ты услышишь треки исполнителей, которые обычно не попадают в твой плейлист, но заслуживают отдельного внимания, чтобы слушать их не только в наушниках.
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