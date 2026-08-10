Нереальное | Реальное
Невский пр., 20, 2-й этаж, Ротонда
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Бесплатно
Возраст 12+
Выставки
Про событие
Групповая выставка, объединившая современных художников Петербурга, работающих в разных стилях и медиумах. Экспозиция построена на принципе контраста. Работы, вдохновлённые чувствами, снами и внутренними переживаниями, соседствуют с произведениями, обращёнными к повседневности и окружающей реальности. Через это противопоставление выставка предлагает задуматься о том, где проходит граница между воображаемым и действительным — и существует ли она вообще. Вход свободный. Регистрация не требуется.
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