Необычные симбиозы в живой природе
Тренинговый центр Измайловский, Измайловский проспект, 2
Начало:
Завершение:
от 1700₽ до 2000₽
Возраст 6+
Про событие
Зачем каракатице карман для светящихся бактерий, и почему муравьи добровольно становятся живыми цепями/плотами, чтобы выжить в воде или удержать растение-дом? На лекции нырнёшь в мир, где грибы управляют мозгом насекомых, а глубоководные черви променяли желудок на личную колонию микробов-поваров. Ты узнаешь о союзах настолько извращённых и гениальных, что они перевернут твоё представление о том, где проходит граница между отдельными организмами. Разберут случаи, когда добыча вступает в сговор с охотником, а существо добровольно становится рабом вируса ради бессмертия своего потомства. Кто рассказывает? Ренат Атаев. Научный журналист, дипломированный философ и владелец крупнейшего в ВК сообщества «Биология» про науки о живом.
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