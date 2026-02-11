ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Необычные симбиозы в живой природе

Тренинговый центр Измайловский, Измайловский проспект, 2

Начало:

Завершение:

от 1700₽ до 2000₽
Возраст 6+

Про событие

Зачем каракатице карман для светящихся бактерий, и почему муравьи добровольно становятся живыми цепями/плотами, чтобы выжить в воде или удержать растение-дом? На лекции нырнёшь в мир, где грибы управляют мозгом насекомых, а глубоководные черви променяли желудок на личную колонию микробов-поваров. Ты узнаешь о союзах настолько извращённых и гениальных, что они перевернут твоё представление о том, где проходит граница между отдельными организмами. Разберут случаи, когда добыча вступает в сговор с охотником, а существо добровольно становится рабом вируса ради бессмертия своего потомства. Кто рассказывает? Ренат Атаев. Научный журналист, дипломированный философ и владелец крупнейшего в ВК сообщества «Биология» про науки о живом.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Обзорная экскурсия по особняку Брусницыных
Обзорная экскурсия по особняку Брусницыных
до

2400₽

По дворам и парадным Владимирской
По дворам и парадным Владимирской
до

1100₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста