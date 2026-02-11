Зачем каракатице карман для светящихся бактерий, и почему муравьи добровольно становятся живыми цепями/плотами, чтобы выжить в воде или удержать растение-дом? На лекции нырнёшь в мир, где грибы управляют мозгом насекомых, а глубоководные черви променяли желудок на личную колонию микробов-поваров. Ты узнаешь о союзах настолько извращённых и гениальных, что они перевернут твоё представление о том, где проходит граница между отдельными организмами. Разберут случаи, когда добыча вступает в сговор с охотником, а существо добровольно становится рабом вируса ради бессмертия своего потомства. Кто рассказывает? Ренат Атаев. Научный журналист, дипломированный философ и владелец крупнейшего в ВК сообщества «Биология» про науки о живом.