ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Ненасильственное общение и Аристотель

набережная реки Мойки, 112

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 12+

Про событие

Интерактивная лекция, где участники будут рассуждать о вечной теме — качестве человеческих взаимоотношений. На этом занятии поговоришь о взаимосвязи учения Аристотеля (IV век до н.э.) о поиске счастья и концепции ненасильственного общения (ННО), предложенной психологом Маршаллом Розенбергом в XX веке. Обсудишь: • Идеи Аристотеля о достижении человеческого блага • Как ННО служит инструментом для этой цели • Практическое применение этих принципов в отношениях Лектор: Анна Анатольевна Кривошеина — руководитель философской школы «Новый Акрополь» на Мойке.

Контакты

Телефон

Telegram

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста