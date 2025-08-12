Ненасильственное общение и Аристотель
набережная реки Мойки, 112
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 12+
Про событие
Интерактивная лекция, где участники будут рассуждать о вечной теме — качестве человеческих взаимоотношений. На этом занятии поговоришь о взаимосвязи учения Аристотеля (IV век до н.э.) о поиске счастья и концепции ненасильственного общения (ННО), предложенной психологом Маршаллом Розенбергом в XX веке. Обсудишь: • Идеи Аристотеля о достижении человеческого блага • Как ННО служит инструментом для этой цели • Практическое применение этих принципов в отношениях Лектор: Анна Анатольевна Кривошеина — руководитель философской школы «Новый Акрополь» на Мойке.
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