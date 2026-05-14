Пластинка «Учусь летать» — следующая ступень в жизни «Нэил Шери». По словам музыкантов, название альбома символизирует постижение неизведанного, открытие новых горизонтов и готовность рисковать. Именно с таким обновлённым подходом к творчеству команда работала над текстами и музыкой для этого релиза. «Учусь летать» демонстрирует, что никогда не поздно и никогда не рано продолжать расти.