Возраст 16+
Концерты
Про событие
Пластинка «Учусь летать» — следующая ступень в жизни «Нэил Шери». По словам музыкантов, название альбома символизирует постижение неизведанного, открытие новых горизонтов и готовность рисковать. Именно с таким обновлённым подходом к творчеству команда работала над текстами и музыкой для этого релиза. «Учусь летать» демонстрирует, что никогда не поздно и никогда не рано продолжать расти.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи