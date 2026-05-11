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Не только Семимостье. История застройки Крюкова канала

Садовая улица, 62

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от 1800₽ до 1900₽
Возраст 12+

Про событие

Крюков канал — один из старейших каналов Петербурга, всегда остаётся немного в тени своих знаменитых соседей: канала Грибоедова, Мойки и Фонтанки. Многие знают его по Семимостью — месту, с которого можно увидеть сразу семь мостов. Но это лишь малая часть того, что можно открыть для себя, гуляя по его тихим, уютным набережным. На экскурсии ты пройдёшь вдоль Крюкова канала и познакомишься с самыми яркими объектами на его берегах. Заглянешь в прошлое и воссоздашь жизнь этих мест сквозь века. А еще сыграешь в архитектурную викторину — проигравших нет!) Во время экскурсии ты увидишь: — главный морской собор Петербурга — один из самых красивых в городе доходных домов —место, где родилась петербургская театральная жизнь и многое другое Ты узнаешь: — почему знаменитого Семимостья могло и не быть — какие необычные товары можно было купить в Никольских рядах — жил ли на Крюковом канале «шоколадный король» — что общего у новой сцены Мариинского театра и… динозавров!:) Продолжительность: 2 часа Ближайшие даты: 11 мая в 12:00 24 мая в 12:00 28 мая в 19:00

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