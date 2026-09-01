ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Настя Абруцкая

Рассвет
Арсенальная улица, 2

Начало:

Завершение:

от 1800₽ до 3500₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Один из самых романтичных проектов северной столицы — группа Just for You — даст праздничный концерт. Творчество Just for you — песни-настроение, согревающие души и сердца слушателей. Это, конечно, песни о любви к жизни и людям. Анастасия Абруцкая — лидер группы и автор песен Just for you.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)
Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)

от 3300₽

Музыка в оранжерее
Популярное
Выбор редакции
Музыка в оранжерее
до

от 1500₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Только между нами
Только между нами

от 2000₽

Вселенная голосов: музыкальное шоу Юlайк
Вселенная голосов: музыкальное шоу Юlайк

от 1500₽

Queen в Особняке Половцова
Queen в Особняке Половцова

от 1500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста