Один из самых романтичных проектов северной столицы — группа Just for You — даст праздничный концерт. Творчество Just for you — песни-настроение, согревающие души и сердца слушателей. Это, конечно, песни о любви к жизни и людям. Анастасия Абруцкая — лидер группы и автор песен Just for you.