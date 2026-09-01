Настя Абруцкая
Арсенальная улица, 2
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от 1800₽ до 3500₽
Возраст 12+
Концерты
Про событие
Один из самых романтичных проектов северной столицы — группа Just for You — даст праздничный концерт. Творчество Just for you — песни-настроение, согревающие души и сердца слушателей. Это, конечно, песни о любви к жизни и людям. Анастасия Абруцкая — лидер группы и автор песен Just for you.
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