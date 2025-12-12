Будет много примеров, ароматных проб и маленьких откровений из мира парфюмерии. На совместной с Еленой Даргель и Юлей Агуреевой предновогодней лекции разберут, как создаются те самые запахи, которые мгновенно переносят нас в атмосферу праздника. Пряные ноты: корица, гвоздика, мускат, перец. Они не просто про специи. Каждая пряность обладает собственным характером: корица создаёт ощущение объятий, гвоздика добавляет торжественности, а перец даёт смелую искру в композиции. Алкогольные акценты: ром, виски, коньяк. Эти ноты звучат бархатно, тягуче, они словно подсвечивают аромат мягким золотым сиянием. Именно они дают парфюму ощущение тепла, глубину и праздничную расслабленность. На лекции ты узнаешь: — как парфюмер сочетает эти ноты так, чтобы пахло не кухней, а дорого и атмосферно; — почему новогодние ароматы так мощно влияют на настроение; — какие ингредиенты создают эффект тепла, свечения и праздника и какие ароматы стоит попробовать этой зимой. Елена Даргель проведёт часть про ингредиенты, узнаешь много интересных историй про эти ингредиенты. А Юлия Агуреева, автор тг канала «Подержите мой шлейф» достанет из своих закромов редкости, легенды и эталоны новогодних ароматов.