Тема встречи Клуба не-одиноких сердец: как искусственный интеллект меняет наше отношения — с собой, с близкими, с миром? Кто-то доверяет ИИ списки покупок, а кто-то — свои чувства. И пока одни машут рукой: «Да это просто алгоритмы», другие говорят: «Он меня понял лучше всех». Что вообще происходит? Все участники клуба соберутся за общим столом, чтобы совместно обсудить: — опыт взаимодействия с ИИ — как советы «из машины» влияют на нас — как не потерять свою аутентичность и сохранить интерес с живым людям И, конечно, все будут знакомиться друг с другом (а не только делиться опытом). Встреча открыта для всех желающих: завсегдатаев и новичков; тех, кто на короткой ноге с AI и тех, кто только присматривается. Билеты приобретаются в ТГ (кнопка выше).