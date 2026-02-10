Our Party
Конногвардейский бульвар, 4
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Бесплатно
Возраст 21+
Вечеринки
Про событие
В этот уикенд надо встречать весну там, где ей самое место — на танцполе. Диджеи: Iva Igor Bear Tage xtralovable Adena moscal Morricone Бронь столиков по телефону. На входе фейс-контроль+дресс-код
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