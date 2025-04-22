Нарративный дизайн
Лиговский проспект 74
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Бесплатно
Возраст 18+
Игры
Еда
Про событие
Любишь игры и хочешь создавать в них крутые сюжеты? Думаешь, нарративный дизайнер — это просто писатель? А вот и нет! На лекции ты сможешь разобраться, как всё устроено. Ты узнаешь: — почему нарративный дизайн — это не про сценарий? — почему «Тетрис» — самая нарративная игра? — как не сойти с ума, находясь на стыке геймплея, арта и звука? Спикер: Максим Шаньгин, лид нарративный дизайнер компании EXBO.
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