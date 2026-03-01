Возраст 12+
Мастер-классы
Про событие
Наброски, этюды с реальной модели. Что тебя ждёт: — Живая модель — возможность уловить и запечатлеть подлинную пластику движения. — Быстрые этюды и наброски — тренировка мастерства, постановка руки, работа с цветом в короткий срок — Экспертный фидбэк — ценные замечания от профессионалов, чтобы поднять твой уровень на новую высоту. Кураторы: Alex Ko x Даниил Казанцев
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