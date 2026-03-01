Наброски, этюды с реальной модели. Что тебя ждёт: — Живая модель — возможность уловить и запечатлеть подлинную пластику движения. — Быстрые этюды и наброски — тренировка мастерства, постановка руки, работа с цветом в короткий срок — Экспертный фидбэк — ценные замечания от профессионалов, чтобы поднять твой уровень на новую высоту. Кураторы: Alex Ko x Даниил Казанцев