«Колесница Головорез», недавно собранная из оригинальных частей метал- и панк- промышленности, катит в свой первый тур. Выкатят еë из шиномонтажа и разгонят коллеги по цеху: Пыль дорог (хард спид гараж рок); Disbound (блэк дэт панк); Siberian frost (блэк панк).