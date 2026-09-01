На перекрëстке метала и панка
Лиговский пр., 53
Начало:
Завершение:
800₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
«Колесница Головорез», недавно собранная из оригинальных частей метал- и панк- промышленности, катит в свой первый тур. Выкатят еë из шиномонтажа и разгонят коллеги по цеху: Пыль дорог (хард спид гараж рок); Disbound (блэк дэт панк); Siberian frost (блэк панк).
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