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  1. Санкт-Петербург
  2. События

На грани (не) реальности

Bogi Gallery, Гороховая улица, 64, 2 этаж

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Завершение:

350₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Персональная выставка Василиссы Лолиточкиной. Увеличенные глаза и выразительные губы героинь полотен представляют собой не просто стилистический приём, но и символ глубокой внутренней рефлексии, попытку визуализировать сложные и многослойные измерения личности. В этих образах границы между реальным и фантастическим, земным и иным стираются, создавая пространство для переосмысления идентичности. Василисса Лолиточкина, подобно зеркалу, отражает не столько внешнюю действительность, сколько внутренний мир, стремясь через эти отражения постичь суть бытия и найти ответы на вечные вопросы. Автор рассматривает свои произведения как исследование внутреннего мира, в котором человеческое тело и лицо выступают не столько как фиксированные биологические данные, сколько как пластичные носители эмоциональных и психологических состояний. В этих образах происходит синтез земного и трансцендентного, что позволяет взглянуть на личность как на динамическую структуру, постоянно изменяющуюся под воздействием внутренних и внешних факторов. Каждое полотно становится актом зеркального познания, где художник, отражая образы, стремится постичь мир и получить ответы, которые зачастую скрыты в глубинах собственного «я». Режим работы: Вт-Вс с 12:00 - 19:00

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