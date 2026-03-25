Чтобы открыть тайну Леонардо да Винчи, на лекции-практикуме будут говорить о том, как и у кого он учился. Речь пойдёт не о биографических подробностях, а о методе Леонардо, его способности смотреть и учиться у всего и всех. Что тебя ждёт: Ты перенесёшься во Флоренцию XV века, в пространство боттеги — удивительной мастерской, которая была тогда не только местом работы, но и «местом силы», местом рождения подлинной личности. Кто были учителями Леонардо? Кто окружал его? Почему так важен оказался этот круг общения? Особое место для разгадки гения да Винчи занимают знаменитые дневники Леонардо. Это не просто список наблюдений или бытовые заметки. Это карта разума человека, вызывающая в нас бесконечные вопросы: что он замечал, как и когда записывал, как эти записи формировали его судьбу. Ты попробуешь, вслед за великим Мастером, сделать несколько упражнений на внимание. Для тебя это будет возможность на минуту остановить внутренний шум и прикоснуться к тому способу восприятия, который был привычен для Леонардо. Лектор: Татьяна Красильникова — руководитель Школы Философии «Новый Акрополь» на Набережной Мойки 112. Активную преподавательскую деятельность ведёт с 1992 года. За время преподавания она прочитала более 1500 лекций по различным темам философии, психологии, истории культуры и другим гуманитарным дисциплинам, провела множество курсов и практических занятий.