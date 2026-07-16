Выставка Ивана Чемакина и Елены Филаретовой. «Движение как форма тематически объединяет художников Елену Филаретову и Ивана Чемакина. Традиционные жанры живописи и скульптуры в их исполнении теряют силуэты, стремясь друг к другу. Это тяготение воплотилось в ряде совместных работ», — куратор Пётр Белый. На выставке будут представлены «кинетические» объекты и живописные работы, но для творческой группы Чемакин-Филаретова это очень условное обозначение жанров. Режим работы: Ежедневно — с 14.00 до 18.30, в среду — с 14.00 до 20.00 Понедельник — выходной