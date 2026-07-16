ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Мы здесь!

Галерея Сарай, Литейный пр., д. 53 (вход через арку и Шереметевский сад)

Начало:

Завершение:

200₽
Возраст 14+
Выставки

Про событие

Выставка Ивана Чемакина и Елены Филаретовой. «Движение как форма тематически объединяет художников Елену Филаретову и Ивана Чемакина. Традиционные жанры живописи и скульптуры в их исполнении теряют силуэты, стремясь друг к другу. Это тяготение воплотилось в ряде совместных работ», — куратор Пётр Белый. На выставке будут представлены «кинетические» объекты и живописные работы, но для творческой группы Чемакин-Филаретова это очень условное обозначение жанров. Режим работы: Ежедневно — с 14.00 до 18.30, в среду — с 14.00 до 20.00 Понедельник — выходной

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тело
Популярное
Тело
до

1000₽

Так не бывает
Выбор редакции
Так не бывает
до

от 400₽

Точка отсчёта
Точка отсчёта
до

1500₽

Папа, давай поговорим
Популярное
Папа, давай поговорим
до

1000₽

Траектории интервалов
Траектории интервалов
до

от 900₽

Морфология хаоса, или следы борьбы с энтропией
Морфология хаоса, или следы борьбы с энтропией
до

Бесплатно

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста