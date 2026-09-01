Музыкально-поэтический вечер на стихи Дмитрия Озерского — в формате маленького лампового концерта в уютном месте, в гармонии пространства, времени и тебя — гостя-соучастника. Дмитрий Озерский — поэт, музыкант, участник легендарной группы «АукцЫон», а также «ОРК и КО» и других проектов. Николай Рубанов — российский авангардный саксофонист, участник групп «АукцЫон», «Джунгли», «Союз Коммерческого Авангарда», «Ру2», «Сакс-Мафия». Николай Бичан — кинокомпозитор, рекорд-продюсер, звукорежиссёр, музыкант. Сотрудничал с группами: «Полюса», «Аквариум», «АукцЫон», «Welcome to the Club», «Pep-See», «Кукрыниксы»; участник «ОРК и КО», создатель SoHm Project и Bichan Orchestra. Автор музыки к спектаклю «Хармс. Doc Revival».