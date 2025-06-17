На лекции ты узнаешь, почему музыка 80-х вызывает приятное чувство ностальгии и светлой печали, и как ей в этом помогают синтезаторы, драм-машины и реверберация. Бонусом — научишься разбираться в главных звуках 80-х, включая эффекты легендарного Korg M-1, вспомнишь самые смелые музыкальные эксперименты того времени и узнаешь, как наследие 80-х отражается в современной музыке. Поможет тебе в этом Андрей Антипов — историк, сотрудник музея, преподаватель вуза и большой знаток музыки 80-х. Вход свободный.