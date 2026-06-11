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Музыка из кино на органе и не только
Кирочная ул., 8В
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от 1600₽ до 1800₽
Возраст 6+
Кино
Концерты
Необычное
Про событие
Концерт известных саундтреков с шоу-программой, шутками и интерактивами от ведущего. И всё это в стенах действующей церкви. Формат для смелых слушателей, которые готовы быть полноправными участниками шоу. Ты научишься кричать чайкой для эффектного исполнения «Титаника», зажжёшь фонарики под «Аллилуйю» и удивишься тому, как по-разному можно аплодировать после мелодий из «Амели», «Гарри Поттера», «Пиратов Карибского моря». Отдельный восторг вызовут яркие медиапроекции.
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