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Музыка из кино на органе
Кирочная ул., 8В
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Завершение:
от 1100₽ до 1400₽
Возраст 6+
Концерты
Необычное
Про событие
«Музыка из кино на органе» зазвучит еще более проникновенно и загадочно благодаря ночному формату мероприятия. Прозвучит музыка из «Гарри Поттера», «Титаника», «Властелина колец», «Ходячего замка Хоула», «Пиратов Карибского моря» и другие признанные шедевры музыкального киноискусства. Программа вызывает самые разные ассоциации и обращается к наиболее трогательным воспоминаниям: о детстве, о первых купленных кассетах или дисках, о томительном ожидании выхода в прокат фильмов о любимых героях, о горячих спорах, что же все-таки лучше — книга или фильм. Окунись в волшебную атмосферу любимых кинокартин, слушая культовые саундтреки в исполнении Ансамбля солистов Оркестра 1703 (художественный руководитель — Георгий Фёдоров), Николая Бронзова и Ольги Котляровой (орган). Музыка исполняется на электрооргане. Стены зала украсят медиапроекции от арт-студии «Ветер». Продолжительность 1 час 15 минут. Расписание концертов по кнопке Купить билет.
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