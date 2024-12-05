«Музыка из кино на органе» зазвучит еще более проникновенно и загадочно благодаря ночному формату мероприятия. Прозвучит музыка из «Гарри Поттера», «Титаника», «Властелина колец», «Ходячего замка Хоула», «Пиратов Карибского моря» и другие признанные шедевры музыкального киноискусства. Программа вызывает самые разные ассоциации и обращается к наиболее трогательным воспоминаниям: о детстве, о первых купленных кассетах или дисках, о томительном ожидании выхода в прокат фильмов о любимых героях, о горячих спорах, что же все-таки лучше — книга или фильм. Окунись в волшебную атмосферу любимых кинокартин, слушая культовые саундтреки в исполнении Ансамбля солистов Оркестра 1703 (художественный руководитель — Георгий Фёдоров), Николая Бронзова и Ольги Котляровой (орган). Музыка исполняется на электрооргане. Стены зала украсят медиапроекции от арт-студии «Ветер». Продолжительность 1 час 15 минут. Расписание концертов по кнопке Купить билет.