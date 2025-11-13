Самый петербургский и фотогеничный маршрут с роскошным финалом — подъем на старинную смотровую площадку, одну из самых высоких в центре. Отсюда разворачивается эксклюзивная панорама: вид на Петропавловскую крепость и Адмиралтейство, Казанский и Исаакиевский соборы, Михайловский замок и Спас на Крови, «Лахта Центр» и «Газпром Арену» — и не только. Эта прогулка удивит и местных жителей, и гостей города: ты попадёшь и в закрытые дворы и парадные, и в коммуналку писателя, и в дореволюционную комнату. В свои парадные и дворы тебя впустят несколько эффектных доходных домов Петербурга: дом ювелира Иоффа, Хреновы доходные дома, дом Вельяшева и купца Каншина и другие. В коммуналке, где жил писатель Сергей Довлатов, тебя ждут легендарный «Ундервуд» и помнящий писателя Довлатова камин и другие бессчётные приметы советской эпохи. А в комнату из дореволюционной эпохи — соседнюю с комнатой Довлатова — можно попасть только с гидами: поразительной сохранности интерьер и артефакты позапрошлого века расскажут о её хозяйке. Обязательно подтверди своё участие в экскурсии, зарегистрировав билеты после покупки. Для этого нужно просто позвонить по телефону или написать в Телеграм-бот в любой день недели с 10:00 до 18:00.