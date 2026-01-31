На лекции общества пьяных искусствоведов обсудят самые дерзкие аферы, о которых шепчутся в музеях и в досье Интерпола. Ты узнаешь, кто украл «Мону Лизу» и почему подозрение пало на Пикассо; как аферисты вроде Ван Меегерена и Бельтракки подделывали шедевры, обманывая даже экспертов; и почему аукционные дома до сих пор скрывают громкие скандалы. Лектор: Юлия Страйста-Бурлак - искусствовед, арт-критик, специалист по искусству XIX-XX века.