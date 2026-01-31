Мошенники в искусстве: от кражи Джоконды до поддельных полотен Ван Гога
улица Марата, 50
Начало:
Завершение:
2200₽
Возраст 18+
Выставки
Еда
Про событие
На лекции общества пьяных искусствоведов обсудят самые дерзкие аферы, о которых шепчутся в музеях и в досье Интерпола. Ты узнаешь, кто украл «Мону Лизу» и почему подозрение пало на Пикассо; как аферисты вроде Ван Меегерена и Бельтракки подделывали шедевры, обманывая даже экспертов; и почему аукционные дома до сих пор скрывают громкие скандалы. Лектор: Юлия Страйста-Бурлак - искусствовед, арт-критик, специалист по искусству XIX-XX века.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи