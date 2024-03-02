Дерзайте, дамы и господа! Готовься к головокружительному путешествию в мир абсурда и пост-модернизма с "Могучим" - мультимедийным перформансом от Фомы Попова. Это история о Юре Мичурине, который встречает на концерте свою бывшую знакомую Анюту и переворачивает свою жизнь с ног на голову. Но как бы не крутилось, пришла ужасная кровопролитная война, и все их чувства теперь кажутся бесполезными и теряют всякий смысл. Это музыкальная комедия с элементами классики и технологий нового поколения. Интересно, как это звучит, да? Сами зрители говорят: "Ого, пост-модернизм в полном расцвете!", "Дерзко, круто и увлекательно!" и "Могучий - это визионерская постановка, в которой есть сплав будущего, прошлого и сатира на настоящее". Создатель этой шедевральной постановки - Фома Попов. На сцене ты увидишь две разные версии от двух талантливых артистов - Алексея Матвейчука и Ивана Вальберга. Композитором и исполнителем выступает Петр Иванов. Продюсер - Михаил Ахметов. "Могучий" - это история на одном дыхании о поиске своего места в жизни, о любви и войне. И да, готовься к тому, что никто не будет смеяться до конца спектакля, но зато ты уйдешь домой с морем эмоций и размышлений.