На один день современный театр Dollhaus прорастет в католическом храме. Зрители и художники смогут коллективно осязать тело театра. В этом году, 12 июня, арт-группе Dollhaus исполнится 3 года! Dollhaus — это современный театр авангарда и предметной поэзии, без театральной площадки, но с множеством уникальных мест, которые выступают героями его спектаклей. 7 июня они приглашают тебя коллективно исследовать театр! Двери их любимой площадки/католического храма распахнутся и они устроят живой экспериментальный процесс вместе со всеми зрителями и авторами Доллгауза. Программа (точное расписание будет выложено позже в соцсетях @dollhaus_artgroup): 1. Дюймтакаль «Миф о зарождении Доллгауза». Эпическая буффонада откроет этот вечер! 2. Выставка «Обратная сторона театра». Если тебе было интересно, из чего может появится сцена или целый спектакль – организаторы приглашают на небольшую выставку авторов и художников Доллгауза. На ней ты сможешь проследить как рождаются нелинейные связи между художником и темой его исследования, из какой точки разрастается монументальная работа и какую роль в ней играет жизнь автора. 3. «Слова на свободе» Мастер-класс художницы Адэлии Галимовой –...Эта песня дадаиста ни опти ни пессимиста… (Тристан Тцара. Песенка да-да (1923). Продолжительность 50-60 минут. Организаторы поговорят о зарождении дадаизма одновременно в трех городах, о графическом стиле этого течения и выделим три ветви развития коллажа того периода. После небольшой лекции каждый участник выберет более понравившееся ему направление и сделает свой плакат! 4. «Испытание брехней» Воркшоп от историка и лектора Андрея Миртова. Продолжительность 50-60 минут. Тема воркшопа – один из важнейших этапов создания спектакля – грамотное изучение исторического периода. Занятие откроет лекция о многообразии исторических источников Средних веков, которая продолжится интерактивной работой с ними: ты будешь определять подделки и учиться грамотно фальсифицировать исторические сюжеты, превращая их в основу для спектакля. 5. «Почему нас обманывают 65 млн лет?» Хэппенинг от художницы Сони Алексеевны К. — Я просто люблю динозавров и собираю мертвых Жуков… Продолжительность 30-60 минут. Многие века люди и динозавры жили в мире, но случилось нечто и динозавры исчезли… Если тебе долгие года хотелось отрефлексировать это событие – добро пожаловать! Ты послушаешь истории Сони Алексеевны о хитросплетениях мезозойских судеб, чтобы стать частью художественного события: создать правдивую выставку о динозаврах. 6. «Пере_плетения» -- объект, с которым нужно взаимодействовать напрямую. Продолжительность: весь вечер. Коллективная работа всех пришедших с текстильными переплетениями. Ты будешь создавать огромное текстильное полотно. Возможно, в процессе к тебе подойдет один художник и расскажет какие переплетения существуют, но помни – ты не ограничен в фантазии и выборе материала (ленты и ткани можно дополнить своими!). 7. Опен-колл для всех, кто хотел бы стать частью Доллгауза — этот вечер идеальная возможность познакомиться с организаторами и их процессами и, конечно, рассказать о себе. 8. Кофе по-мезенски. «Мезёна-город без кофия не живёт; мезёха кофий с самовара пьёт». Отдашь дань поморской диаспоре внутри коллектива и выпьешь вкуснейший фильтр кофе из самоваров!