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Модерн

Factory №3
Кожевенная линия, 40д, Севкабель Порт

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Завершение:

от 1000₽ до 1800₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

«Модерн» из Санкт-Петербурга — это бодрый и искрящийся поп, как для клубных танцполов, так и для поездок на машине в духе самых весёлых роудмуви. Коллектив состоит из Ильи Чучмаря и Артемия Вдовенко. Вместе они делают энергичную и настраивающую на отличный день музыку, после прослушивания которой понимаешь, что всё в этом мире тебе под силу. Группа «модерн» анонсирует весенний концерт, приуроченный к выходу сингла «Чайки» (он появится на цифровых площадках 21 февраля) и пока неназванного будущего релиза (который увидит в свет в апреле). И, конечно же, на этих апрельских концертах поклонники услышат все ранее полюбившиеся треки «Модерна», под которые можно «энергично качать головой и пружинить на ногах» вместе с музыкантами.

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