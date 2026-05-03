Мода в советском кинематографе
Sumbur bar, Соляной переулок, 14
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 18+
Про событие
Когда мода — это тоже сценарий Помни: «И брюки превращаются…» Идеальные костюмы Миронова, образы, которые мы узнаём с первых секунд… Но задумывался ли ты, что мода в советском кино — это отдельное искусство? Разберут: — где одевался Геша Козодоев — кто был главной модной иконой СССР — почему образы из кино перекликаются с Yves Saint Laurent — и какие тренды «Служебный роман» предсказал задолго до нас Это будет не просто лекция — это ностальгия, детали и взгляд на кино с новой стороны. Лектор — Кристина Крапивина
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