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Мода в советском кинематографе

Sumbur bar, Соляной переулок, 14

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+

Про событие

Когда мода — это тоже сценарий Помни: «И брюки превращаются…» Идеальные костюмы Миронова, образы, которые мы узнаём с первых секунд… Но задумывался ли ты, что мода в советском кино — это отдельное искусство? Разберут: — где одевался Геша Козодоев — кто был главной модной иконой СССР — почему образы из кино перекликаются с Yves Saint Laurent — и какие тренды «Служебный роман» предсказал задолго до нас Это будет не просто лекция — это ностальгия, детали и взгляд на кино с новой стороны. Лектор — Кристина Крапивина

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