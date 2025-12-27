Мода и Рождество
Bistro & bar At 8/10, Казанская улица, 8-10
Начало:
Завершение:
4800₽
Возраст 16+
Еда
Про событие
В преддверии новогодних праздников тебя ждёт специальная лекция о моде и Рождестве. Ты узнаешь, когда у Санта-Клауса и Деда Мороза появились их узнаваемые костюмы, как Рождество превратилось в современный модный лук, а также увидишь, какие ёлки создают известные кутюрье и чем они украшают новогодние витрины и интерьеры. Лектор: Ольга Хорошилова — кандидат искусствоведения, профессор Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, историк искусства и костюма, автор книг об истории костюма и культуре повседневности. Бронирование мест осуществляется только после оплаты.
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