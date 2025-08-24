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Мода и модники времен основания Петербурга

Замок БИП, Мариинская улица, 4

Начало:

Завершение:

7990₽
Возраст 16+
Еда

Про событие

Лекция-перфоманс с чудесами и преображениями, участием публики и небольшим балом. Ведёт — искусствовед Ярослава Бубнова. Ты узнаешь о рождении понятии моды: — Указы Государя Петра об обязательном ношении заморского платья и запрет его правнука на «якобинскую моду» — Почему панталоны подвергались гонениям и что же под юбкои? у дамы восемнадцатого столетия — Почему гости Анны Иоанновны уходили с печатями на костюме — О вредности горячеи? воды и фарфоровых цветах в саду В меню: Сифуд салат с авокадо и вяленными томатами Филе утки с кисло-сладким облепиховым соусом, гарнированное штруделем из капусты с яблоком Чернослив тушеный в Порто, фаршированный ореховой смесью со взбитыми сливками Вино игристое Морс Чай/кофе на выбор

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