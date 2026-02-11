Лекция-погружение в мир кинокостюма. Поговоришь о самых красивых нарядах, появившихся на экране, — от легендарных образов «Унесённых ветром», «Завтрак у Тиффани» до «Дьявол носит Prada», «Грозового перевала», «Круэллы» и многих других образах из кино. Лектор: Арина Полякова — историк моды, искусствовед. Основательница школы истории моды в Дубае; автор книги о доме вышивки Lesage; художник по костюмам в кино и на телевидении.