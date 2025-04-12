Млекопитающие мезозоя: выжить в тени динозавров
Измайловский проспект, 2
Начало:
Завершение:
от 1200₽ до 1500₽
Возраст 6+
Про событие
Все знают, что Мезозой — это эпоха динозавров. Однако после их вымирания млекопитающие начинают множиться в геометрической прогрессии, а значит, что, пока на планете господствовали ужасные ящеры, в подстилке леса — незаметно для других — развивались наши предки и их близкие родственники. Они уже в то время начали осваивать не только сушу, но и воду, и воздух, а иногда даже вполне успешно покушались на жизнь некоторых гигантов. Все подробности ты узнаешь на лекции. Лектор: Даниил Симонов — научный обозреватель, автор канала «ПОП Палеонтология». Ожидается повышение стоимости билетов.
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