Все знают, что Мезозой — это эпоха динозавров. Однако после их вымирания млекопитающие начинают множиться в геометрической прогрессии, а значит, что, пока на планете господствовали ужасные ящеры, в подстилке леса — незаметно для других — развивались наши предки и их близкие родственники. Они уже в то время начали осваивать не только сушу, но и воду, и воздух, а иногда даже вполне успешно покушались на жизнь некоторых гигантов. Все подробности ты узнаешь на лекции. Лектор: Даниил Симонов — научный обозреватель, автор канала «ПОП Палеонтология». Ожидается повышение стоимости билетов.