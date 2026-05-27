Лекция, на которой ты поймёшь, что трилогия про мальчика в шляпе не такая уж и детская книжка. Принято читать трилогию про Незнайку как добрую сказку, в которой мальчишка в шляпе вечно попадает в неприятности. Но если читать внимательно, то ты увидишь, что Носов собрал в своей вселенной малышей нечто гораздо более амбициозное: компактную энциклопедию социально-политического воображения ХХ века, где умещаются феодальная ностальгия Цветочного города, буржуазный кошмар Давилона с биржей и полицией, технократическая утопия Солнечного города и, что совсем неожиданно, почти взрослые разговоры о любви, смерти и смысле существования. Лектор: Илья Стахеев, преподаватель НИУ ВШЭ, лектор Magisteria.ru, создатель и член Попечительского совета проекта «Тотальный диктант», автор канала «Философия подозрения». Вход свободный.