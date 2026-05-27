ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Мир Незнайки и его друзей: краткий курс идей ХХ века в трех детских томах

Баланс Белого
Лиговский проспект 74

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Лекция, на которой ты поймёшь, что трилогия про мальчика в шляпе не такая уж и детская книжка. Принято читать трилогию про Незнайку как добрую сказку, в которой мальчишка в шляпе вечно попадает в неприятности. Но если читать внимательно, то ты увидишь, что Носов собрал в своей вселенной малышей нечто гораздо более амбициозное: компактную энциклопедию социально-политического воображения ХХ века, где умещаются феодальная ностальгия Цветочного города, буржуазный кошмар Давилона с биржей и полицией, технократическая утопия Солнечного города и, что совсем неожиданно, почти взрослые разговоры о любви, смерти и смысле существования. Лектор: Илья Стахеев, преподаватель НИУ ВШЭ, лектор Magisteria.ru, создатель и член Попечительского совета проекта «Тотальный диктант», автор канала «Философия подозрения». Вход свободный.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста