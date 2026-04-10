ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Мир, который ещё не выбрал форму

набережная Лейтенанта Шмидта, 11

Начало:

Завершение:

от 100₽ до 200₽
Возраст 6+
Выставки

Про событие

Алексей Слон — современный художник, работающий с живописью и исследующий границы визуального восприятия. В своих проектах обращается к взаимодействию между изображением и когнитивными процессами, рассматривая образ как результат интерпретации, а не как данность.   На выставке автор представит серию живописных работ, исследующих состояние реальности до её окончательной стабилизации. В этих изображениях форма ещё не закреплена как объект, а поверхность утрачивает функцию представления, становясь автономной средой. Зрителю предлагается опыт столкновения с «до-мировыми» состояниями — пространствами, в которых различие между ландшафтом, телом и материей ещё не установлено.   Вход на открытие свободный. В остальные дни 100 руб. - 200 руб. Время работы: Понедельник - Пятница с 10:00 до 17:00, Сб и Вс — выходные. Последний четверг месяца — санитарный день.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тело
Популярное
Тело
до

1000₽

Так не бывает
Выбор редакции
Так не бывает
до

от 400₽

Точка отсчёта
Точка отсчёта
до

1500₽

Папа, давай поговорим
Популярное
Папа, давай поговорим
до

1000₽

Траектории интервалов
Траектории интервалов
до

от 900₽

Морфология хаоса, или следы борьбы с энтропией
Морфология хаоса, или следы борьбы с энтропией
до

Бесплатно

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста