Алексей Слон — современный художник, работающий с живописью и исследующий границы визуального восприятия. В своих проектах обращается к взаимодействию между изображением и когнитивными процессами, рассматривая образ как результат интерпретации, а не как данность. На выставке автор представит серию живописных работ, исследующих состояние реальности до её окончательной стабилизации. В этих изображениях форма ещё не закреплена как объект, а поверхность утрачивает функцию представления, становясь автономной средой. Зрителю предлагается опыт столкновения с «до-мировыми» состояниями — пространствами, в которых различие между ландшафтом, телом и материей ещё не установлено. Вход на открытие свободный. В остальные дни 100 руб. - 200 руб. Время работы: Понедельник - Пятница с 10:00 до 17:00, Сб и Вс — выходные. Последний четверг месяца — санитарный день.