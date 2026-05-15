Слияние музыки и современного медиа искусства. В стенах клуба соберут диджеев музыкантов и медиа-художников из различных городов и стран чтобы создать симбиоз музыки и визуальной эстетики. 11 артистов из Санкт-Петербурга, Москвы, Армении и Башкирии соберутся вместе на двух сценах под сводами бывшего машиностроительного завода «Арсенал» В окружении близких по духу людей тебя ждёт увлекательное приключение по различным граням авангарда техно и электро звучания. Это иммерсивный опыт, где индустриальная эстетика, визуальные формы и музыка сольются в единое пространство. A.Denial Bionoid Daniel De Boa Dawn Razor G Depot Hanqyzy Ivan Logos Neonicle Rahazzahar Total [AM] VTP