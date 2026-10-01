Мимик Фест
Лиговский пр., 53
Начало:
Завершение:
от 300₽ до 500₽
Возраст 18+
Концерты
Фестивали
Про событие
Это возможность услышать популярные песни в новом свете и развить свою группу вплоть до корпоративных заказов. Если любишь живую музыку, но хочешь слышать что-то знакомое — Мимик для тебя. Выступят группы: Ем-Ем Синдром навязчивых грёз Рагу 3 Кабана +секретная группа
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи