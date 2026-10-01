ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Мимик Фест

Fish Fabrique
Лиговский пр., 53

Начало:

Завершение:

от 300₽ до 500₽
Возраст 18+
Концерты
Фестивали

Про событие

Это возможность услышать популярные песни в новом свете и развить свою группу вплоть до корпоративных заказов. Если любишь живую музыку, но хочешь слышать что-то знакомое — Мимик для тебя. Выступят группы: Ем-Ем Синдром навязчивых грёз Рагу 3 Кабана +секретная группа

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Аватар
Аватар

от 3000₽

лезвие сеул
лезвие сеул

от 800₽

Интерстеллар
Выбор редакции
Интерстеллар

от 2500₽

Музыкальный салон в Особняке Кшесинской
Музыкальный салон в Особняке Кшесинской

от 5000₽

Юлия Коган
Юлия Коган

от 1900₽

Shoo
Shoo

600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи