Это возможность услышать популярные песни в новом свете и развить свою группу вплоть до корпоративных заказов. Если любишь живую музыку, но хочешь слышать что-то знакомое — Мимик для тебя. Выступят группы: Ем-Ем Синдром навязчивых грёз Рагу 3 Кабана +секретная группа