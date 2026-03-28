Грандиозное симфоническое шоу под звёздным куполом Планетария. Оркестр «Мечтатели»/Dreamers Orchestra приглашает на концерт, стирающий границы между жанрами. Под гигантским куполом, превратившимся в бескрайнее звёздное небо, оживет музыка культовых Imagine Dragons & Coldplay, обретая новое звучание в исполнении оркестра. Тебя ожидает битва двух величайших групп 21 века. Драйв рока, красота и мощь оркестрового звучания, а также потрясающая мультимедийная графика сделают этот концерт незабываемым. Столкновение двух музыкальных вселенных. В этот вечер планетарий превратиться в арену, где встретятся энергия и свет. Imagine Dragons — как гром и буря под метеоритным дождём 25 метрового купола. Верующий, Гром, Радиоактивность, Демоны (Believer, Thunder, Radioactive, Demons) — адреналин, взрывающийся искрами и огнями бушующих сверхновых. Coldplay — как песни далеким звёздам и чужим мирам. Да здравствует жизнь, Часы, Рай (Viva la vida, Clocks, Paradise) — симфония света, надежды и глубины вселенной. Тебя ждёт полное погружение в абсолютной темноте пространства Планетария. Только мультимедийная графика и живая музыка.