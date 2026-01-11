Старожилы мелодичного, красивого, атмосферного пост-рока решили дать сольный концерт. Питер ждёт большая уютная программа с множеством треков — как уже известных, так и новых. Много сюрпризов, тёплая атмосфера и любимые треки — лучше эти холодные вечера не провести. На сцене также: Vibracobra.